Более 5,6 млн украинцев выехали за границу из-за войны

4,2 млн украинцев получили временную защиту в ЕС, лидирует по беженцам Германия.

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По состоянию на конец мая 2025 года из-за войны за пределами Украины находится 5,6 миллиона украинских мигрантов (за исключением тех, кто находится в России), из них 4,2 миллиона получили статус временной защиты в странах Европейского Союза. Об этом сообщили в Национальном банке Украины, ссылаясь на исследование «Украинские мигранты: расходы, трудоустройство и влияние на экономики стран-реципиентов».

По данным НБУ, больше всего украинцев с временной защитой приняли Германия (1,2 млн человек), Польша (987 тыс.), Чехия (371 тыс.) и Испания (236 тыс.). Более 100 тысяч человек зарегистрировано в Румынии, Италии, Словакии, Нидерландах и Ирландии. Опрос REACH 2022 года на польской границе показал, что выбор страны назначения зависел от наличия семьи или друзей (39%), близости к Украине (31%) и рекомендаций центров приема (17%).

Уровень занятости украинских мигрантов в 2024 году вырос на 9 процентных пунктов, достигнув 64% на региональном уровне, что всего на 7 пунктов ниже среднего показателя для населения стран-хозяев. Самая низкая занятость наблюдается в странах с высокими социальными выплатами, где большинство украинцев с временной защитой работают на низкоквалифицированных должностях.

Согласно данным UNHCR, в начале полномасштабного вторжения 87% мигрантов составляли женщины с детьми, из которых 65% были трудоспособного возраста (18-59 лет). Около 70% опрошенных мигрантов имеют высшее образование.

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