Практика судов
  1. В Украине

Более 5,6 млн украинцев выехали за границу из-за войны

19:57, 3 июля 2025
4,2 млн украинцев получили временную защиту в ЕС, лидирует по беженцам Германия.
Более 5,6 млн украинцев выехали за границу из-за войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По состоянию на конец мая 2025 года из-за войны за пределами Украины находится 5,6 миллиона украинских мигрантов (за исключением тех, кто находится в России), из них 4,2 миллиона получили статус временной защиты в странах Европейского Союза. Об этом сообщили в Национальном банке Украины, ссылаясь на исследование «Украинские мигранты: расходы, трудоустройство и влияние на экономики стран-реципиентов».

По данным НБУ, больше всего украинцев с временной защитой приняли Германия (1,2 млн человек), Польша (987 тыс.), Чехия (371 тыс.) и Испания (236 тыс.). Более 100 тысяч человек зарегистрировано в Румынии, Италии, Словакии, Нидерландах и Ирландии. Опрос REACH 2022 года на польской границе показал, что выбор страны назначения зависел от наличия семьи или друзей (39%), близости к Украине (31%) и рекомендаций центров приема (17%).

Уровень занятости украинских мигрантов в 2024 году вырос на 9 процентных пунктов, достигнув 64% на региональном уровне, что всего на 7 пунктов ниже среднего показателя для населения стран-хозяев. Самая низкая занятость наблюдается в странах с высокими социальными выплатами, где большинство украинцев с временной защитой работают на низкоквалифицированных должностях.

Согласно данным UNHCR, в начале полномасштабного вторжения 87% мигрантов составляли женщины с детьми, из которых 65% были трудоспособного возраста (18-59 лет). Около 70% опрошенных мигрантов имеют высшее образование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия ЕС беженец война граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине готовят принудительное изъятие объектов права собственности РФ и ее резидентов – Владимир Зеленский внес законопроект

Президент предлагает утвердить решение СНБО от 2 июля 2025 года о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.

Дела против бизнеса будут иметь три пути: Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что будет дальше с 20 тысячами дел

«Результатом таких проверок будет один из трех путей, четвертого не дано», – Руслан Кравченко сообщил результаты количественного аудита дел в отношении субъектов хозяйствования.

Департамент государственной исполнительной службы Минюста возглавил Дмитрий Роменский

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко представил коллективу нового директора Департамента государственной исполнительной службы Минюста Дмитрия Роменского.

На предприятиях могут появиться обличители для целей противодействия легализации средств – комитет согласовал законопроект Кабмина

Кабмин предлагает, чтобы сотрудники могли разоблачать работодателей для целей финансового мониторинга и получали соответствующую защиту от государства.

Налоговая служба будет вести Реестр банковских счетов граждан и сможет раскрывать данные о счетах Госфинмониторингу

Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает обязанность банков сообщать Налоговой службе об открытии гражданами банковских счетов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси