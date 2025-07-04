VIP-места в фуре с лесом за $10500 – оборвалась новая схема выезда мужчин за границу

Пограничники разоблачили схему незаконного выезда в Молдову в отсеке внутри грузовика.

Фото: mvs.gov.ua

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В Государственной пограничной службе Украины сообщили о разоблачении схемы незаконной переправки военнообязанных в Молдову. Правоохранители задержали трех мужчин призывного возраста, которые пытались пересечь границу, спрятавшись в специально оборудованном отсеке внутри грузовика с лесом.

Организацией схемы занимались два человека при координации сообщника через интернет. Поиск клиентов и коммуникация происходили в закрытых Telegram-каналах. Стоимость «услуги» составляла $10 500 с человека, из которых $9300 платились при пересечении границы, а остальные - по прибытии в Молдову. Один из организаторов встречал клиентов, собирал средства и давал инструкции по телефону, другой отвечал за транспортировку.

План провалился: грузовик остановили пограничники. Всем трем задержанным объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу). Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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