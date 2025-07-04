VIP-місця у фурі з лісом за $10500 – обірвалася нова схема виїзду чоловіків за кордон

Прикордонники викрили схему незаконного виїзду до Молдови у відсіку всередині вантажівки.

Фото: mvs.gov.ua

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У Державній прикордонній службі України повідомили про викриття схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних до Молдови. Правоохоронці затримали трьох чоловіків призовного віку, які намагалися перетнути кордон, сховавшись у спеціально обладнаному відсіку всередині вантажівки з лісом.

Організацією схеми займалися двоє осіб за координації спільника через інтернет. Пошук клієнтів і комунікація відбувалися в закритих Telegram-каналах. Вартість «послуги» становила $10 500 з особи, з яких $9300 сплачувалися під час перетину кордону, а решта – після прибуття до Молдови. Один із організаторів зустрічав клієнтів, збирав кошти та надавав інструкції телефоном, інший відповідав за транспортування.

План провалився: вантажівку зупинили прикордонники. Усім трьом затриманим оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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