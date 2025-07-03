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Украинцы в мае получили рекордную сумму кешбэка с начала действия программы

16:57, 3 июля 2025
Украинцы получили рекордные 490 млн грн за май в рамках программы «Национальный кешбэк».
Украинцы в мае получили рекордную сумму кешбэка с начала действия программы
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В мае более 3,5 миллиона участников государственной программы «Национальный кешбэк» получили 490 миллионов гривен за покупку украинских потребительских товаров. Это на 10% больше, чем в апреле (445 млн грн), и является самой большой суммой ежемесячных выплат с момента запуска инициативы в сентябре 2024 года.

Всего за весь период действия программы государство уже выплатило украинцам почти 2,9 миллиарда гривен кешбэка.

Полученные средства можно потратить до конца 2025 года на оплату коммунальных и других услуг, покупку книг и лекарств (из зарегистрированного в программе перечня), а также направить их на благотворительность, покупку военных облигаций или поддержку ВСУ.

Как работает программа?

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч наименований товаров отечественного производства, среди которых:

• продукты и напитки
• строительные материалы
• одежда и обувь
• косметика, бытовая химия, средства гигиены
• мебель, товары для дома и животных

Чтобы получить кешбэк, необходимо покупать эти товары в магазинах, участвующих в программе. Проверить, подпадает ли товар под кешбэк, можно с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія» (раздел Сервисы → Национальный кешбэк).

Как присоединиться к программе?

• Подать заявку через сайт или мобильное приложение одного из 20 банков, участвующих в программе.
• Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и дать банку разрешение на передачу информации о транзакциях по этим картам в магазинах-участниках программы для начисления кешбэка.
• Открыть физическую или виртуальную карту «Национальный кешбэк», на которую будут зачисляться средства.
• В приложении «Дія» в разделе Сервисы выбрать карту для выплат «Национальный кешбэк» того банка, в котором вы её оформили.

Кешбэк начисляется только за покупки, совершённые картами, зарегистрированными в программе.

Полученные средства не облагаются налогами и не влияют на назначение субсидий или льгот.

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Украина Минэкономики кешбек

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