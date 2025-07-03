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Таксисту, который ударил певицу Тоню Матвиенко, сообщили о подозрении

14:51, 3 июля 2025
В Киеве таксисту прокуроры сообщили о подозрении в нанесении женщине легких телесных повреждений.
Таксисту, который ударил певицу Тоню Матвиенко, сообщили о подозрении
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Прокуратура сообщила о подозрении 63-летнему водителю такси, который нанес легкие телесные повреждения пассажирке, заслуженной артистке Украины Тоне Матвиенко, после конфликта во время поездки.

По данным Киевской городской прокуратуры, инцидент произошел, когда певица заказала такси через одну из популярных служб. Во время поездки между ней и водителем возник спор из-за отказа водителя закрыть окно по просьбе пассажирки. Матвиенко решила прекратить поездку и попросила остановить автомобиль. После того, как она вышла, водитель выбежал за ней и дважды ударил по лицу и плечу.

Правоохранители оперативно установили личность нападавшего - 63-летнего киевлянина, который работает таксистом последние пять лет. Мужчина объяснил, что не закрыл окно из-за жары, а его агрессивные действия были вызваны тем, что пассажирка, по его мнению, хлопнула дверью, рискуя повредить арендованный автомобиль. Сейчас он выражает сожаление из-за своего поступка.

Водителю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений). Дело передано в суд.

Как сообщала «Судово-юридична газета», певица, заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко заявила, что в Киеве во время поездки на такси её избил водитель. Полиция уже расследует инцидент и задержала в Киеве 63-летнего мужчину.

В свою очередь сервис такси Bolt ограничил водителю доступ к платформе и готов сотрудничать с полицией.

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прокуратура Киев нападение такси

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