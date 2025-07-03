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Україна запустить онлайн-моніторинг виконання «зеленого» переходу

19:25, 3 липня 2025
Платформа дозволить забезпечити прозорість і можливість демонструвати прогрес впровадження плану у реальному часі, за аналогією з онлайн-моніторингом Ukraine Facility.
Україна запустить онлайн-моніторинг виконання «зеленого» переходу
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В Україні відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з моніторингу виконання Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року (НПЕК). Захід пройшов під головуванням Першої віцепрем’єр-міністерки — Міністерки економіки Юлії Свириденко. На зустрічі обговорили механізми впровадження кліматичних цілей України та координацію дій усіх відповідальних установ.

За словами Свириденко, Україна вже досягла понад 75% цільового скорочення викидів парникових газів, а частка «зеленої» електроенергії сягнула 17,3%. У відповідь на потребу у прозорості уряд планує запустити до кінця 2025 року публічну систему моніторингу НПЕК на базі Міністерства економіки, подібну до Ukraine Facility.

Нацплан з енергетики та клімату, затверджений у червні 2024 року, охоплює п’ять стратегічних напрямів: декарбонізацію, енергоефективність, енергобезпеку, інтеграцію ринків і розвиток інновацій. Він є ключовим інструментом на шляху до кліматичної нейтральності та виконання цілей Європейського зеленого курсу.

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Мінекономіки

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