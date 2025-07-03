Повернення засуджених українців з-за кордону — як працює міжнародний механізм

Процедура передачі дозволяє українцям, засудженим за кордоном, відбувати покарання на Батьківщині — за умови згоди обох держав і дотримання низки умов.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Передача засуджених осіб між державами – це реальний інструмент гуманності, який дає людям шанс на виправлення та повернення до суспільства рідної держави. Для громадян України, які відбувають покарання за кордоном, така процедура відкриває можливість продовжити термін у рідній країні, ближче до родини, у звичному мовному та культурному середовищі. Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Процедура передачі засуджених в Україну регулюється нормами міжнародного права, насамперед – Європейською конвенцією про передачу засуджених осіб 1983 року, що набула чинності для України 1 липня 1995 року. Цей документ передбачає правові механізми для міждержавного співробітництва у сфері кримінального судочинства. На сьогодні до Конвенції приєдналися понад 70 держав, включно з більшістю країн Європи.

Водночас, внутрішньодержавне регулювання закріплено в Кримінальному процесуальному кодексі України (Глава 46 Розділу IX), який визначає порядок приведення іноземного вироку у відповідність до українського законодавства. Функції центрального органу з питань реалізації міжнародних договорів у цій сфері виконує Міністерство юстиції України.

Передача засудженого в Україну можлива за наявності відповідного звернення, ініціаторами якого можуть виступати:

сам засуджений;

його близькі родичі або законний представник;

компетентний орган іноземної держави.

Щоб процедура стала можливою, мають бути дотримані всі нижчезазначені умови:

громадянство України засудженої особи;

набуття вироком законної сили;

залишок терміну покарання – не менше 6 місяців;

згода засудженого на передачу;

двостороння згода держав: України та держави засудження;

криміналізація діяння в обох юрисдикціях (подвійна караність).

Які етапи реалізації процедури?

Початок провадження. Після звернення до Мін’юсту розпочинається перевірка громадянства та реєстрації засудженого.

Отримання матеріалів справи. Мін’юст звертається до іноземного центрального органу з проханням надати копії документів відповідно до Конвенції.

Аналіз справи та узгодження. Якщо всі вимоги виконані, українська сторона надає згоду на прийняття засудженого.

Судова адаптація вироку. Суд першої інстанції визначає, за якими статтями Кримінального кодексу України кваліфікується злочин, та встановлює термін покарання. При цьому суд не переглядає сам вирок, а лише адаптує його до українського законодавства.

Інформування іноземної держави. Після судового рішення Мін’юст надсилає копію ухвали і чекає на остаточне погодження передачі.

Фізична передача особи. Передача здійснюється із залученням Національної поліції, Національної гвардії та Державної кримінально-виконавчої служби України.

Після прибуття до України особа відбуває покарання на загальних умовах відповідно до українського законодавства. Вона має такі ж права, як і інші засуджені, включно з:

правом на умовно-дострокове звільнення;

правом на амністію;

можливістю помилування за рішенням Президента України.

Разом з тим, передача засудженого в Україну також дозволяє полегшити процес ресоціалізації, зберегти зв’язок із родиною та поліпшити психологічний стан людини.

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