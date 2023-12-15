Скарги на суддів подаються лише українською мовою, навіть якщо скаржник знаходиться в СІЗО і погано володіє державною мовою – ВРП

У Раді правосуддя порадили скаржникам, які погано володіють українською мовою, звертатися до перекладачів, адвокатів або у центри БПД.

Член Вищої ради правосуддя Роман Маселко 13 грудня ухвалив залишити без розгляду та повернути скаргу на суддю скаржнику, який написав скаргу на російській мові.

Як зазначено в ухвалі члена ВРП, скарга на дії судді Дніпровського райсуду міста Києва Олександра Дзюби у листопаді надійшла від громадянина Головахи А. О., який наразі утримується у Київському слідчому ізоляторі.

Як вказав у своїй ухвалі Роман Маселко, відповідно до частини першої статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова.

А як зазначено в рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі № 10-рп/99 українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п’ята статті 10 Конституції України).

Також, відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.

Положеннями частини шостої статті 13 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» визначено, що органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної і комунальної форм власності беруть до розгляду документи, складені державною мовою, крім випадків, визначених законом.

З огляду на зазначене, як зазначив член ВРП, дисциплінарна скарга має бути викладена державною (українською) мовою. А скарга, складена російською мовою, не відповідає положенням Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної політики».

Відтак, скарга громадянина Головахи А. О. була залишена без розгляду та повернута скаржнику.

Крім того, член Ради правосуддя зазначив, що якщо скаржник погано володіє або взагалі не володіє українською мовою, він не позбавлений права звернутися до перекладача з метою приведення дисциплінарної скарги у відповідність до вимог закону або може подати скаргу на суддю через адвоката.

До тог ж, для реалізації своїх прав особа може звернутися по правову допомогу до відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Нагадаємо, що як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя зможе розглядати дисциплінарні скарги на суддів у порядку пріоритетності.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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