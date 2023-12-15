Жалобы на судей подаются только на украинском языке, даже если заявитель находится в СИЗО и плохо владеет государственным языком – Совет правосудия

В Совете правосудия посоветовали гражданам, плохо владеющим украинским языком, обращаться к переводчикам, адвокатам или в центры БПД.

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко 13 декабря принял решение оставить без рассмотрения и вернуть жалобу на судью заявителю, который написал жалобу на русском языке.

Как отмечено в постановлении члена ВСП, жалоба на действия судьи Днепровского райсуда города Киева Александра Дзюбы в ноябре поступила от гражданина Головахи А. А., который сейчас содержится в Киевском следственном изоляторе.

Как указал в своем решении Роман Маселко, согласно части первой статьи 10 Конституции Украины государственным языком в Украине является украинский язык.

Как указано в решении Конституционного Суда Украины от 14 декабря 1999 года в деле № 10-рп/99 украинский язык как государственный является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления (язык актов, работы, делопроизводства, документации и т. п.), а также в других публичных сферах общественной жизни, которые определяются законом (часть пятая статьи 10 Конституции Украины).

Также, согласно части первой статьи 1 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык.

Положениями части шестой статьи 13 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» определено, что органы государственной власти, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации государственной и коммунальной форм собственности принимают к рассмотрению документы, составленные государственным на языке, кроме случаев, определенных законом.

Учитывая это, как отметил член ВСП, дисциплинарная жалоба должна быть изложена на государственном (украинском) языке. Тогда как жалоба, составленная на русском языке, не соответствует положениям Конституции Украины, Закона Украины «Об основах государственной языковой политики».

Следовательно, жалоба гражданина Головахи А. А. была оставлена ​​без рассмотрения и возвращена заявителю.

Кроме того, член Совета правосудия отметил, что если заявитель плохо владеет или вообще не владеет украинским языком, то он не лишен права обратиться к переводчику с целью приведения дисциплинарной жалобы в соответствие с требованиями закона или может подать жалобу на судью через адвоката.

К тому же, для реализации своих прав лицо может обратиться за правовой помощью в соответствующий центр по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что Высший совет правосудия сможет рассматривать дисциплинарные жалобы на судей в порядке приоритетности.

Автор: Вячеслав Хрипун

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