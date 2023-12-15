Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Собеседования с кандидатами на должности судей из числа участников отбора 2017 года начнутся в январе 2024 года

Впервые в истории судебной власти Украины правила отбора на должности судей изменены после определения финального рейтинга кандидатов и проведения конкурсов на вакантные должности судей.

Личная беспристрастность судьи должна презюмироваться, пока не будет доказано обратное, - ЕСПЧ

Когда можно считать, что суд придерживался объективного и субъективного критериев беспристрастности, установил Европейский суд по правам человека.

Жалобы на судей подаются только на украинском языке, даже если заявитель находится в СИЗО и плохо владеет государственным языком – Совет правосудия

В Совете правосудия посоветовали гражданам, плохо владеющим украинским языком, обращаться к переводчикам, адвокатам или в центры БПД.

Чиновники не смогут требовать от граждан предоставления бумажек, если такая информация уже есть у государства, - вступил в силу закон об административной процедуре

Закон об административной процедуре запрещает чиновникам требовать от граждан, обратившихся за админуслугой, документы, которые уже и так находятся в распоряжении органов власти.

Большая Палата Верховного Суда определила, что является надлежащим способом защиты прав арендатора и арендодателя земли

Требование обязать арендодателя не создавать арендатору препятствия в пользовании земельным участком должно касаться существующих и подтвержденных исследованными судами доказательств препятствий, - позиция БП ВС.

  1. Публикации
  2. / В Украине

SUD.UA поздравляет с Днем работников суда!

07:10, 15 декабря 2023
Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет с профессиональным праздником – Днем работников суда!
SUD.UA поздравляет с Днем работников суда!
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Уважаемые судьи и работники судов!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников суда!

Несмотря на сложное время, судебная власть Украины ежедневно демонстрирует свою приверженность миссии по защите прав человека, не прекращая исполнение основной обязанности по осуществлению правосудия.

На этом пути судей и работников судов Украины не останавливает война, ракетные обстрелы, отключение света, кибератаки и проблемы с финансированием.

Благодаря ежедневному и самоотверженному труду, направленному на защиту справедливости, украинские граждане имеют возможность обратиться за защитой своих прав.

Европейские институты высоко оценили достижения Украины в сфере верховенства права и судебной реформы именно благодаря возможности судебной ветви власти быстро адаптироваться и стремиться к цивилизованным ценностям, коммуникации с обществом, поддержанию статуса Украины как правового и демократического государства мира.

Желаем вам сил, энергии, крепкого здоровья, мужества и весомых успехов на благо украинского народа. Пусть ваши чрезвычайно важные усилия в сфере осуществления правосудия принесут вам заслуженное уважение!

Редакция «Судебно-юридической газеты»

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Головатий
    Андрій Головатий
    суддя Миколаївського районного суду Львівської області
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області
  • Іван Стан
    Іван Стан
    суддя Закарпатського апеляційного суду