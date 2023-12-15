SUD.UA поздравляет с Днем работников суда!

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет с профессиональным праздником – Днем работников суда!

Уважаемые судьи и работники судов!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников суда!

Несмотря на сложное время, судебная власть Украины ежедневно демонстрирует свою приверженность миссии по защите прав человека, не прекращая исполнение основной обязанности по осуществлению правосудия.

На этом пути судей и работников судов Украины не останавливает война, ракетные обстрелы, отключение света, кибератаки и проблемы с финансированием.

Благодаря ежедневному и самоотверженному труду, направленному на защиту справедливости, украинские граждане имеют возможность обратиться за защитой своих прав.

Европейские институты высоко оценили достижения Украины в сфере верховенства права и судебной реформы именно благодаря возможности судебной ветви власти быстро адаптироваться и стремиться к цивилизованным ценностям, коммуникации с обществом, поддержанию статуса Украины как правового и демократического государства мира.

Желаем вам сил, энергии, крепкого здоровья, мужества и весомых успехов на благо украинского народа. Пусть ваши чрезвычайно важные усилия в сфере осуществления правосудия принесут вам заслуженное уважение!

Редакция «Судебно-юридической газеты»