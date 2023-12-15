В Киевской области установили теплогенерирующее оборудование котельной с миллионными убытками

Заказчик и подрядчик нанесли более 3 млн грн ущерба бюджету при установке теплогенерирующего оборудования котельной.

В Киевской области сообщили о подозрении директору коммунального предприятия и подрядчику в растрате чужого имущества и служебном подлоге. Подрядчику также инкриминирована легализация имущества, полученного преступным путем.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, директор коммунального предприятия в сговоре с подрядчиком по результатам работ по модернизации оборудования многотопливной котельной в городе Белая Церковь внесли в отчетную документацию недостоверные сведения.

«Они завысили объемы и стоимость работ, установив оборудование, не соответствующее условиям договора подряда, менее мощное и низшей по стоимости.

На основании отчетных документов на счет подрядчика перечислены бюджетные средства. За них он приобрел имущество для возглавляемого общества», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что экспертизы установили, что действиями подозреваемых местному бюджету нанесено более 3 млн грн ущерба.

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