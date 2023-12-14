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Необходимо ли участие прокуроров в судебных заседаниях по делам о наказании водителей за пьяное вождение, - ЕСПЧ вынес новое решение

Европейский суд по правам человека указал, что отсутствие прокурора при апелляционном пересмотре судом постановления о привлечении водителя к ответственности по ч. 1 ст. 130 Кодекса об админправонарушениях, при соблюдении критериев беспристрастности суда, не нарушает Конвенцию.

Закон о доплатах военнослужащим и полицейским «завис» в парламенте, - Большая Палата ВС рассмотрела дело

Как подчеркнули судьи Большой Палаты Верховного Суда в деле о законе о дополнительном вознаграждении военнослужащим, осуществляя законотворческую деятельность, Верховная Рада не выполняет властных управленческих функций как в целом, так и в отношении определенного лица, поэтому это не может быть предметом обжалования в суде.

Активисты призвали Президента вернуть прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей

Активисты требуют от Президента отменить как основание для закрытия уголовного дела истечение сроков следствия после подозрения, а также предоставить полномочия прокурорам продлевать срок расследования.

Вакансий для конкурса на должности судей апелляционных судов стало больше – ВККС

Общее количество вакантных должностей, на которые будет проведен конкурс, достигло 550 вакансий.

9 членов ЕС изложили дополнительное мнение по критериям вступления в ЕС для стран-кандидатов

В приложении к решению Совета ЕС содержится заявление Австрии, Бельгии, Кипра, Хорватии, Италии, Греции, Венгрии, Словении и Словакии о «важности применения одних и тех же стандартов и критериев ко всем странам-кандидатам».

  1. В мире

Российский «шахед» упал на территории Румынии: в НАТО не увидели угрозы, потому что это было «непреднамеренно»

18:25, 14 декабря 2023
В Альянсе заявили об «отсутствии информации об умышленных атаках рф».
Российский «шахед» упал на территории Румынии: в НАТО не увидели угрозы, потому что это было «непреднамеренно»
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В НАТО заявили, что падение российского «шахеда» в Румынии, являющейся территорией Альянса, угрозы не несет, потому что оно было «непреднамеренным». Об этом заявил исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт.

Уайт от имени Альянса «решительно осудил» российские атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине и вдоль Дуная. В то же время он заявил об «отсутствии информации об умышленных атаках рф».

«НАТО не располагает информацией, указывающей на какие-либо преднамеренные атаки рф против членов Альянса. Мы продолжаем следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с румынскими властями», – добавил он в соцсети X (бывший Twitter).

Напомним, российский дрон-камикадзе упал на территории Румынии во время российского нападения на украинские гражданские порты Одесской области в ночь на 14 декабря.

При атаке в воздушное пространство Румынии подняли истребители F-16 и Eurofighter.

Дрон оставил воронку глубиной 1,5 метра возле села Гринду, расположенного примерно в 8 км от украинского порта Рени.

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