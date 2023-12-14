Российский «шахед» упал на территории Румынии: в НАТО не увидели угрозы, потому что это было «непреднамеренно»

В Альянсе заявили об «отсутствии информации об умышленных атаках рф».

В НАТО заявили, что падение российского «шахеда» в Румынии, являющейся территорией Альянса, угрозы не несет, потому что оно было «непреднамеренным». Об этом заявил исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт.

Уайт от имени Альянса «решительно осудил» российские атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине и вдоль Дуная. В то же время он заявил об «отсутствии информации об умышленных атаках рф».

«НАТО не располагает информацией, указывающей на какие-либо преднамеренные атаки рф против членов Альянса. Мы продолжаем следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с румынскими властями», – добавил он в соцсети X (бывший Twitter).

Напомним, российский дрон-камикадзе упал на территории Румынии во время российского нападения на украинские гражданские порты Одесской области в ночь на 14 декабря.

При атаке в воздушное пространство Румынии подняли истребители F-16 и Eurofighter.

Дрон оставил воронку глубиной 1,5 метра возле села Гринду, расположенного примерно в 8 км от украинского порта Рени.

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