Російський «шахед» впав на території Румунії: в НАТО не побачили загрози, бо це було «ненавмисно»

У Альянсі заявили про «відсутність інформації про навмисні атаки рф».

У НАТО заявили, що падіння російського «шахеда» в Румунії, яка є територією Альянсу, загрози не несе, бо воно було «ненавмисним». Про це заявив виконувач обов’язків речника НАТО Ділан Вайт.

Вайт від імені Альянсу «рішуче засудив» російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні і вздовж Дунаю. В той же час він заявив про «відсутність інформації про навмисні атаки рф».

«НАТО не має інформації, яка б вказувала на будь-які навмисні атаки рф проти членів Альянсу. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і залишаємось у тісному контакті з румунською владою», – додав він у соцмережі X (колишній Twitter).

Нагадаємо, російський дрон-камікадзе впав на території Румунії під час російського нападу на українські цивільні порти Одещини в ніч на 14 грудня.

Під час атаки у повітряний простір Румунії підняли винищувачі F-16 і Eurofighter.

Дрон залишив вирву глибиною 1,5 метра біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 км від українського порту Рені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.