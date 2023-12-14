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Закон про доплати військовослужбовцям і поліцейським «завис» у парламенті, - Велика Палата ВС розглянула справу

Як підкреслили судді Великої Палати Верховного Суду в справі щодо закону про додаткову винагороду військовослужбовцям, здійснюючи законотворчу діяльність, Верховна Рада не виконує владних управлінських функцій як загалом, так і щодо певної особи, тому це не може бути предметом оскарження до суду.

Активісти закликали Президента повернути прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів

Активісти вимагають від Президента скасувати як підставу для закриття кримінальної справи сплив строків слідства після підозри, а також надати повноваження прокурорам продовжувати строк розслідування.

Кількість вакантних посад для конкурсу на посади суддів апеляційних судів збільшено – ВККС

Загальна кількість вакантних посад, на які буде проведено конкурс, склала 550 вакансій.

9 членів ЄС виклали додаткову думку щодо критеріїв вступу до ЄС для країн-кандидатів

У додатку до рішення Ради ЄС міститься заява Австрії, Бельгії, Кіпру, Хорватії, Італії, Греції, Угорщини, Словенії та Словаччини про «важливість застосування одних й тих самих стандартів та критеріїв до всіх країн-кандидатів».

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Російський «шахед» впав на території Румунії: в НАТО не побачили загрози, бо це було «ненавмисно»

18:25, 14 грудня 2023
У Альянсі заявили про «відсутність інформації про навмисні атаки рф».
Російський «шахед» впав на території Румунії: в НАТО не побачили загрози, бо це було «ненавмисно»
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У НАТО заявили, що падіння російського «шахеда» в Румунії, яка є територією Альянсу, загрози не несе, бо воно було «ненавмисним». Про це заявив виконувач обов’язків речника НАТО Ділан Вайт.

Вайт від імені Альянсу «рішуче засудив» російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні і вздовж Дунаю. В той же час він заявив про «відсутність інформації про навмисні атаки рф».

«НАТО не має інформації, яка б вказувала на будь-які навмисні атаки рф проти членів Альянсу. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і залишаємось у тісному контакті з румунською владою», – додав він у соцмережі X (колишній Twitter).

Нагадаємо, російський дрон-камікадзе впав на території Румунії під час російського нападу на українські цивільні порти Одещини в ніч на 14 грудня.

Під час атаки у повітряний простір Румунії підняли винищувачі F-16 і Eurofighter.

Дрон залишив вирву глибиною 1,5 метра біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 км від українського порту Рені.

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