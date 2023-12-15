Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться у січні 2024 року

Вперше в історії судової влади України правила добору на посади суддів змінені вже після визначення фінального рейтингу кандидатів та проведення конкурсів на вакантні посади суддів.

Особиста неупередженість судді має презюмуватися, доки не буде доведено протилежне, - ЄСПЛ

Коли можна вважати, що суд дотримався об’єктивного та суб’єктивного критеріїв безсторонності, виснував Європейський суд з прав людини.

SUD.UA вітає з Днем працівників суду!

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає із професійним святом – Днем працівників суду!

Скарги на суддів подаються лише українською мовою, навіть якщо скаржник знаходиться в СІЗО і погано володіє державною мовою – ВРП

У Раді правосуддя порадили скаржникам, які погано володіють українською мовою, звертатися до перекладачів, адвокатів або у центри БПД.

Чиновники не зможуть вимагати від громадян надання папірців, якщо така інформація вже є у держави, - набув сили закон про адміністративну процедуру

Закон про адміністративну процедуру забороняє чиновникам вимагати від громадян, які звернулися за адмінпослугою, документи, які вже й так є у розпорядженні органів влади.

  1. В Україні

На Рівненщині через суд скасували спецдозвіл на видобування граніту у 20 гектарах кар’єру

07:30, 15 грудня 2023
Підприємству скасували дозвіл на видобуток граніту.
На Рівненщині через суд скасували спецдозвіл на видобування граніту у 20 гектарах кар’єру
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Спецдозвіл на видобування граніту у 20 га кар’єру на Сарненщині Рівненської області скасований через суд. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Рішенням Рівненського окружного адміністративного суду задоволено позов Сарненської окружної прокуратури про визнання протиправними та скасування протоколу ДКЗ України, рішення Рівненської обласної ради та спеціального дозволу на користування надрами граніту загальною площею 20 га та вартістю кар’єру 108 млн грн.

Як повідомляється, у червні 2016 року ДКЗ України протиправно розглянула матеріали попередньої геолого-економічної оцінки родовища, подані одним із підприємств області.

Це підприємство на час подання документів до Комісії не було надрокористувачем, не мало спеціального дозволу на надрокористування, а тому не могло подавати відповідні документи для отримання протоколу апробації.

З огляду на це, протокол засідання колегії ДКЗ України, як і всі інші погоджувальні та дозвільні документи, прийняті на його основі, є незаконними та підлягали скасуванню у судовому порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області
  • Іван Стан
    Іван Стан
    суддя Закарпатського апеляційного суду