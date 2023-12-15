На Рівненщині через суд скасували спецдозвіл на видобування граніту у 20 гектарах кар’єру

Підприємству скасували дозвіл на видобуток граніту.

Спецдозвіл на видобування граніту у 20 га кар’єру на Сарненщині Рівненської області скасований через суд. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Рішенням Рівненського окружного адміністративного суду задоволено позов Сарненської окружної прокуратури про визнання протиправними та скасування протоколу ДКЗ України, рішення Рівненської обласної ради та спеціального дозволу на користування надрами граніту загальною площею 20 га та вартістю кар’єру 108 млн грн.

Як повідомляється, у червні 2016 року ДКЗ України протиправно розглянула матеріали попередньої геолого-економічної оцінки родовища, подані одним із підприємств області.

Це підприємство на час подання документів до Комісії не було надрокористувачем, не мало спеціального дозволу на надрокористування, а тому не могло подавати відповідні документи для отримання протоколу апробації.

З огляду на це, протокол засідання колегії ДКЗ України, як і всі інші погоджувальні та дозвільні документи, прийняті на його основі, є незаконними та підлягали скасуванню у судовому порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.