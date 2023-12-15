В Ровенской области через суд отменили спецразрешение на добычу гранита в 20 гектарах карьера

Предприятию отменили разрешение на добычу гранита.

Спецразрешение на добычу гранита в 20 га карьера на Сарненщине Ровенской области отменено через суд. Об этом сообщает областная прокуратура.

Решением Ровенского окружного административного суда удовлетворен иск Сарненской окружной прокуратуры о признании противоправными и отмене протокола ГКС Украины, решение Ровенского областного совета и специального разрешения на пользование недрами гранита общей площадью 20 га и стоимостью карьера 108 млн грн.

Как сообщается, в июне 2016 года ГКС Украины противоправно рассмотрела материалы предварительной геолого-экономической оценки месторождения, представленные одним из предприятий области.

Это предприятие на время подачи документов в Комиссию не было недропользователем, не имело специального разрешения на недропользование, поэтому не могло подавать соответствующие документы для получения протокола апробации.

В связи с этим протокол заседания коллегии ГКС Украины, как и все другие согласительные и разрешительные документы, принятые на его основе, являются незаконными и подлежали отмене в судебном порядке.

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