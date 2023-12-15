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Собеседования с кандидатами на должности судей из числа участников отбора 2017 года начнутся в январе 2024 года

Впервые в истории судебной власти Украины правила отбора на должности судей изменены после определения финального рейтинга кандидатов и проведения конкурсов на вакантные должности судей.

Личная беспристрастность судьи должна презюмироваться, пока не будет доказано обратное, - ЕСПЧ

Когда можно считать, что суд придерживался объективного и субъективного критериев беспристрастности, установил Европейский суд по правам человека.

Жалобы на судей подаются только на украинском языке, даже если заявитель находится в СИЗО и плохо владеет государственным языком – Совет правосудия

В Совете правосудия посоветовали гражданам, плохо владеющим украинским языком, обращаться к переводчикам, адвокатам или в центры БПД.

Чиновники не смогут требовать от граждан предоставления бумажек, если такая информация уже есть у государства, - вступил в силу закон об административной процедуре

Закон об административной процедуре запрещает чиновникам требовать от граждан, обратившихся за админуслугой, документы, которые уже и так находятся в распоряжении органов власти.

Большая Палата Верховного Суда определила, что является надлежащим способом защиты прав арендатора и арендодателя земли

Требование обязать арендодателя не создавать арендатору препятствия в пользовании земельным участком должно касаться существующих и подтвержденных исследованными судами доказательств препятствий, - позиция БП ВС.

  1. В Украине

Украину накроет новый антициклон: чего ожидать от погоды

07:59, 15 декабря 2023
В Украину идет антициклон Fiona, осадков станет меньше.
Украину накроет новый антициклон: чего ожидать от погоды
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В пятницу, 15 декабря, украинскую погоду ожидает изменение. На территорию страны приблизится западный антициклон Fiona. В целом, по словам синоптика Наталки Диденко, осадков не предвидится, кроме определенных регионов в южных и восточных областях.

Однако прогнозируются облачные периоды в течение дня.

"Температура воздуха в течение дня пятницы будет колебаться от -2....+3 градусов, на юге ожидается +2....+7 градусов, а при подмерзании гололедица", - добавила Диденко.

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