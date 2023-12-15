Украину накроет новый антициклон: чего ожидать от погоды

В Украину идет антициклон Fiona, осадков станет меньше.

В пятницу, 15 декабря, украинскую погоду ожидает изменение. На территорию страны приблизится западный антициклон Fiona. В целом, по словам синоптика Наталки Диденко, осадков не предвидится, кроме определенных регионов в южных и восточных областях.

Однако прогнозируются облачные периоды в течение дня.

"Температура воздуха в течение дня пятницы будет колебаться от -2....+3 градусов, на юге ожидается +2....+7 градусов, а при подмерзании гололедица", - добавила Диденко.

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