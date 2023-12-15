Україну накриє новий антициклон: чого очікувати від погоди

В Україну йде антициклон Fiona, опадів стане менше.

У п'ятницю, 15 грудня, українську погоду очікує зміна. На територію країни наблизиться західний антициклон Fiona. Загалом, за словами синоптика Наталки Діденко, опадів не передбачається, окрім певних регіонів у південних та східних областях.

Проте прогнозуються хмарні періоди протягом дня.

«Температура повітря протягом дня п'ятниці коливатиметься від -2....+3 градусів, на півдні очікується +2....+7 градусів, а при підмерзанні ожеледиця», - додала Діденко.

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