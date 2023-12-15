В Австралії жінка викрала фургон з 10 тисячами пончиків

Продавці викрадених пончику були змушені шукати заміну, чим задовольнити своїх клієнтів.

Джерело фото: AP

У передмісті Сіднея в Австралії жінці пред'явили звинувачення у викраденні фургона, наповненого 10 000 пончиками від Krispy Kreme. Фургон зник з автозаправної станції вранці 29 листопада, але через тиждень поліція знайшла залишений транспортний засіб на автостоянці разом із тисячами пошкоджених пончиків, – повідомляє BBC.

28-річну жінку затримали і висунули звинувачення, включаючи викрадення автотранспорту та його використання без дозволу. Правоохоронці отримали записи відеоспостереження, на яких було зафіксовано, як жінка залишилася на автозаправці приблизно о 04:00 ранку за місцевим часом (17:00 за Гринвічем 28 листопада) і вирушила за кермом залишеного без нагляду фургона.

Невідомо, чи мала жінка інформацію про те, що у транспортному засобі перебувало 10 000 пончиків різних смаків, включаючи різдвяні та класичні. Представники Krispy Kreme повідомили поліцію про інцидент та заявили, що активно працюють над тим, щоб замінити вкрадені 10 000 пончиків, щоб задовольнити своїх клієнтів.

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