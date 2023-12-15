Житель Львівщини запропонував прикордоннику 3 тисячі гривень, аби безперешкодно виїхати за кордон

Законних підстав на перетин кордону під час дії воєнного стану чоловік не мав.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

42-річний уродженець Львівщини хотів незаконно перетнути українсько-польський кордон у пункті пропуску "Устилуг" на Волині. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Законних підстав на перетин кордону під час дії воєнного стану чоловік не мав. Отримавши рішення про відмову у пропуску, чоловік запропонував прикордоннику три тисячі гривень, аби безперешкодно виїхати з України.

"Уродженець Львівщини автомобілем слідував до Польщі через пункт пропуску "Устилуг". Під час паспортного контролю інспектор з'ясував, що у чоловіка не має законних підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану. Отримавши рішення про відмову у пропуску, громадянин запропонував прикордоннику неправомірну вигоду в розмірі три тисячі гривень, аби безперешкодно виїхати з України", - йдеться у повідомленні.

На місце прикордонники викликали правоохоронців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.