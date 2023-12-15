Житель Львовщины предложил пограничнику 3 тысячи гривен, чтобы беспрепятственно уехать за границу

Законных оснований на пересечение границы у него не было.

42-летний уроженец Львовщины хотел незаконно пересечь украинско-польскую границу в пункте пропуска "Устилуг" . Об этом сообщает Госпогранслужба.

Законных оснований на пересечение границы во время действия военного положения у мужчины не было. Получив решение об отказе в пропуске, мужчина предложил пограничнику три тысячи гривен, чтобы беспрепятственно уехать из Украины.

"Уроженец Львовщины автомобилем следовал в Польшу через пункт пропуска "Устилуг". Во время паспортного контроля инспектор выяснил, что у мужчины нет законных оснований для выезда за границу в условиях военного положения. Получив решение об отказе в пропуске, гражданин предложил пограничнику неправомерную выгоду в размере три тысячи гривен, чтобы беспрепятственно уехать из Украины", - говорится в сообщении.

На место пограничники вызвали правоохранителей.

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