Необходимо ли участие прокуроров в судебных заседаниях по делам о наказании водителей за пьяное вождение, - ЕСПЧ вынес новое решение

Европейский суд по правам человека указал, что отсутствие прокурора при апелляционном пересмотре судом постановления о привлечении водителя к ответственности по ч. 1 ст. 130 Кодекса об админправонарушениях, при соблюдении критериев беспристрастности суда, не нарушает Конвенцию.

Европейский суд по правам человека 16 ноября 2023 г. обнародовал новую позицию, которая касается вопроса обязательности участия прокурора в судебных заседаниях по делам по статье 130 КоАП об управлении автомобилем в состоянии опьянения. В нем он указал на критерии, когда отсутствие прокурора не является нарушением Конвенции.

Вопрос заключался в том, что при отсутствии в судебном заседании прокурора и полицейского, составившего протокол, по мнению заявителя, суд фактически берет на себя роль стороны обвинения, что вызывает сомнения в его беспристрастности.

История вопроса

Как известно, Европейский суд по правам человека 6 октября 2022 года по делу «Бантыш и другие против Украины» констатировал нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека в связи с небеспристрастностью суда ввиду отсутствия стороны обвинения, то есть прокурора, при рассмотрении дела о привлечении водителя за управление автомобилем в состоянии опьянения по ч. 1 статьи 130 Кодекса об административных правонарушениях к административной ответственности.

ЕСПЧ считал, что имела место небеспристрастность суда, потому что по делу об админправонарушении не присутствовал прокурор.

30 августа 2023 года Большая Палата Верховного Суда, пересматривая дело №208/712/19 в отношении водителя, наказанного за управление автомобилем в состоянии опьянения, после того, как ЕСПЧ установил нарушение Конвенции Украиной, отметила, что орган Национальной полиции на стадии досудебного оформления материалов об административном правонарушении и так фактически выполняет функцию обвинения.

«Большая Палата считает, что уполномоченный орган Национальной полиции на стадии досудебного оформления материалов об административном правонарушении фактически выполнял функцию обвинения и вместе с протоколом направил в суд полученные им письменные доказательства.

Учитывая, что во время производства по делу об административном правонарушении ни сторона обвинения, ни сторона защиты не присутствовали, а суд рассмотрел дело по предоставившим стороны письменными материалами, решение ЕСПЧ в отношении заявителя не побуждает к выводу о том, что допущенное государством нарушение Конвенции в этой конкретной ситуации поставило под серьезное сомнение результат обжалованного производства на национальном уровне», - отметила БП ВС и отказала в удовлетворении заявления защитника о пересмотре решений судов после решения ЕСПЧ.

Впоследствии за проблему взялись депутаты. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде уже появился законопроект 10002, которым предлагают ввести обязательное участие прокурора по делам о нетрезвом вождении. Впрочем, возникает вопрос, хватит ли прокуроров в Украине для того, чтобы закрыть участие во всех подобных делах.

А 22 сентября во исполнение решения ЕСПЧ «Бантыш и другие против Украины» в парламенте появился альтернативный законопроект 10002-1 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Его инициаторами выступают Максим Павлюк, Дмитрий Припутень, Вячеслав Медяник и другие. Они предлагают законодательно закрепить институт административно-деликтного обвинения в отдельных категориях дел об административных правонарушениях.

Новое решение ЕСПЧ

Впрочем, 16 ноября 2023 г. у Европейского суда по правам человека появилась новая позиция по делу «Фигурка против Украины» (заявление № 28232/22).

По этому делу полиция в ноябре 2020 составила протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 КУоАП из-за управления заявителем транспортным средством с признаками опьянения и отказа заявителя пройти осмотр на определение состояния опьянения.

Рассмотрев дело в отсутствие сторон, районный суд признал заявителя виновным по ч. 1 ст. 130 КУоАП и назначил ему штраф в размере 10 200 грн с лишением права вождения на 1 год. Заявитель обжаловал это постановление в апелляционный суд. Апелляционный суд оставил постановление первой инстанции в силе.

Заявитель считал, что отсутствие стороны обвинения во время рассмотрения апелляционным судом его жалобы на постановление районного суда подвергало сомнению беспристрастность этого суда в нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции. Также заявитель утверждал, что производство было «уголовным» для целей Конвенции. Хотя прокурор имел право присутствовать, национальные суды даже не уведомили прокурора о производстве. Заявитель указал, что решениями по делам «Бантыш и другие против Украины и «Глущенко и Пустовой против Украины» (от 2 марта 2023 года) ЕСПЧ выявил нарушения из-за подобных ситуаций, что указывает на существование системной проблемы на национальном уровне.

Со своей стороны, как указал ЕСПЧ, отсутствие стороны обвинения во время апелляционного пересмотра судом постановления об административного правонарушения по ч. 1 ст. 130 КоАП, при условии соблюдения объективного и субъективного критериев беспристрастности суда, не нарушает ст. 6 Конвенции.

Как указывает ЕСПЧ, по этому делу апелляционный суд провел заседание, но не вызвал ни прокурора, ни полицейского, составившего протокол об административном правонарушении. Как следствие, ни одна из сторон не поддержала позицию прокуратуры против заявителя на слушании. Несмотря на то, что заявитель подтвердил свою невиновность на слушании, апелляционный суд оставил решение о наказании заявителя без изменений.

По словам заявителя, этот факт сам по себе вызывал сомнения в беспристрастности суда, поскольку апелляционный суд вынужден был взять на себя роль стороны обвинения.

ЕСПЧ отметил, что нет никаких предположений о том, что существовала проблема с беспристрастностью апелляционного суда по субъективному критерию, такому как проявление враждебности, личное поведение или использование языка, что указывает на пристрастное мнение по делу.

Что касается объективной проверки, Суд установил, что отсутствие стороны обвинения в производстве действительно может поднять вопрос в этом отношении и повлечь за собой трудности в осуществлении прав подсудимого.

Однако по этому делу ничто в объяснениях заявителя или материалах дела не указывает на то, что отсутствие прокурора на заседании в апелляционном суде может вызвать обоснованные сомнения относительно объективной беспристрастности этого суда или иным образом повлиять на справедливость производства.

В частности, нет указаний на то, что сам апелляционный суд, при отсутствии стороны обвинения, принял меры, которые можно было бы истолковать как взятие на себя роли стороны обвинения, таких как, например, изменение совокупности доказательств в ущерб заявителю, предоставление новых разоблачительных доказательств по собственной инициативе или изъятие определенных доказательств, предоставленных стороной обвинения.

Нет указаний на то, что апелляционный суд изменил, по собственной инициативе, обвинения, содержащиеся в протоколе об административном правонарушении, или что он рассматривал доказательства таким образом, чтобы предположить, что бремя доказательств было переведено на заявителя.

ЕСПЧ также отмечает, что физическое отсутствие прокурора во время слушания в апелляционном суде не повлияло на возможность органов прокуратуры в соответствии с национальным законодательством вмешаться, если они сочли это необходимым, и предоставить письменные объяснения.

При этих обстоятельствах, взятых в целом, нельзя считать, что апелляционный суд взял на себя роль стороны обвинения или был поставлен в положение, требующее от него исполнения роли стороны обвинения.

Заявитель находился на свободе и был представлен избранным адвокатом; его дело было относительно простым; и, в отличие от случаев, когда суды над заявителями прошли в течение нескольких часов после их ареста, между составлением протокола о правонарушении и слушанием в апелляционном суде прошло более четырех месяцев.

Таким образом, заявитель имел полную возможность подготовить свою защиту, и нет никаких признаков того, что существовала какая-либо проблема с тем, чтобы он был должным образом информирован о «характере и причине обвинения» против него, как это было представлено в протоколе об административном правонарушения или имея «достаточное время и условия» для подготовки своей защиты от обвинений.

Суд также принимает во внимание предмет этого дела, касающийся незначительного нарушения ПДД, за которое не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, категории преступлений, к которым гарантии уголовной ответственности по статье 6 не применяются с полной строгостью.

Подытоживая, по этому делу заявитель не указал никаких конкретных обстоятельств, которые могли бы заставить Суд усомниться в беспристрастности апелляционного суда. Поэтому он не смог продемонстрировать, что существовали какие-либо объективно оправданные сомнения в беспристрастности этого суда. Следовательно, нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции не было, констатировал ЕСПЧ.

Автор: Наталья Мамченко

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