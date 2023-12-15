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  1. В мире

В Австралии женщина угнала фургон с 10 тысячами пончиков

07:19, 15 декабря 2023
Продавцы похищенных пончиков были вынуждены искать замену, чем удовлетворить своих клиентов.
В Австралии женщина угнала фургон с 10 тысячами пончиков
Источник фото: AP
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В пригороде Сиднея в Австралии женщине предъявили обвинение в угоне фургона, наполненного 10 000 пончиками от Krispy Kreme. Фургон исчез с автозаправочной станции утром 29 ноября, но через неделю полиция нашла оставленное транспортное средство на автостоянке вместе с тысячами поврежденных пончиков, – сообщает BBC.

28-летнюю женщину задержали и предъявили обвинения, включая угон автотранспорта и его использование без разрешения. Правоохранители получили записи видеонаблюдения, на которых было зафиксировано, как женщина осталась на автозаправке примерно в 04:00 утра по местному времени (17:00 по Гринвичу 28 ноября) и отправилась за рулем оставленного без присмотра фургона.

Неизвестно, имела ли женщина информацию о том, что в транспортном средстве находилось 10 000 пончиков разных вкусов, включая рождественские и классические. Представители Krispy Kreme сообщили полиции об инциденте и заявили, что активно работают над тем, чтобы заменить украденные 10 000 пончиков, чтобы удовлетворить своих клиентов.

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