У Румунії впав російський «шахед», який намагався атакувати українські порти Одещини

Під час атаки у повітряний простір Румунії підняли винищувачі F-16 і Eurofighter.

Російський дрон-камікадзе «шахед» впав на території Румунії під час російського нападу на українські цивільні порти Одещини в ніч на 14 грудня. Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

Так, під час російської атаки на прикордонні райони України у сусідній Румунії довелося піднімати в повітря літаки F-16, їм на допомогу також прийшли Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини, які зараз допомагають захищати цей фланг НАТО.

Радари зафіксували, що принаймні один російський безпілотник проник в національний повітряний простір Румунії, пересуваючись на низькій висоті в повіті Тулча.

Дрон залишив вирву глибиною 1,5 метра біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 км від українського порту Рені.

«Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади, здійснені Російською Федерацією на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», – наголосили в міністерстві.

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