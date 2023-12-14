Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про доплати військовослужбовцям і поліцейським «завис» у парламенті, - Велика Палата ВС розглянула справу

Як підкреслили судді Великої Палати Верховного Суду в справі щодо закону про додаткову винагороду військовослужбовцям, здійснюючи законотворчу діяльність, Верховна Рада не виконує владних управлінських функцій як загалом, так і щодо певної особи, тому це не може бути предметом оскарження до суду.

Активісти закликали Президента повернути прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів

Активісти вимагають від Президента скасувати як підставу для закриття кримінальної справи сплив строків слідства після підозри, а також надати повноваження прокурорам продовжувати строк розслідування.

Кількість вакантних посад для конкурсу на посади суддів апеляційних судів збільшено – ВККС

Загальна кількість вакантних посад, на які буде проведено конкурс, склала 550 вакансій.

9 членів ЄС виклали додаткову думку щодо критеріїв вступу до ЄС для країн-кандидатів

У додатку до рішення Ради ЄС міститься заява Австрії, Бельгії, Кіпру, Хорватії, Італії, Греції, Угорщини, Словенії та Словаччини про «важливість застосування одних й тих самих стандартів та критеріїв до всіх країн-кандидатів».

Керівників і заступників керівників ТЦК віднесли до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, — хто ще є у переліку

Набув чинності наказ НАЗК, яким визначено перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

  1. У світі

У Румунії впав російський «шахед», який намагався атакувати українські порти Одещини

16:08, 14 грудня 2023
Під час атаки у повітряний простір Румунії підняли винищувачі F-16 і Eurofighter.
У Румунії впав російський «шахед», який намагався атакувати українські порти Одещини
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Російський дрон-камікадзе «шахед» впав на території Румунії під час російського нападу на українські цивільні порти Одещини в ніч на 14 грудня. Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

Так, під час російської атаки на прикордонні райони України у сусідній Румунії довелося піднімати в повітря літаки F-16, їм на допомогу також прийшли Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини, які зараз допомагають захищати цей фланг НАТО.

Радари зафіксували, що принаймні один російський безпілотник проник в національний повітряний простір Румунії, пересуваючись на низькій висоті в повіті Тулча.

Дрон залишив вирву глибиною 1,5 метра біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 км від українського порту Рені.

«Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади, здійснені Російською Федерацією на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», – наголосили в міністерстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кондор
    Роман Кондор
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду