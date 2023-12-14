ВРП розглянула подання ДСА щодо збільшення кошторисних призначень судів

Перерозподіл коштів дозволить забезпечити суди засобами інформатизації.

12 грудня Вищою радою правосуддя розглянуто подання Державної судової адміністрації щодо збільшення кошторисних призначень судів за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету у сумі 164,3 млн гривень. Про це повідомив офіційнйи сайт ДСА.

Зазначений перерозподіл дозволить забезпечити суди засобами інформатизації, а саме: серверами та сканерами.

Також у ДСА додали, що Вищою радою правосуддя погоджено перерозподіл коштів у сумі 2,3 млн грн для забезпечення судів альтернативними джерелами енергопостачання та серверами.

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