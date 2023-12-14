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Керівників і заступників керівників ТЦК віднесли до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, — хто ще є у переліку

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  1. Суд інфо

ВРП розглянула подання ДСА щодо збільшення кошторисних призначень судів

15:39, 14 грудня 2023
Перерозподіл коштів дозволить забезпечити суди засобами інформатизації.
ВРП розглянула подання ДСА щодо збільшення кошторисних призначень судів
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12 грудня Вищою радою правосуддя розглянуто подання Державної судової адміністрації щодо збільшення кошторисних призначень судів за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету у сумі 164,3 млн гривень. Про це повідомив офіційнйи сайт ДСА.

Зазначений перерозподіл дозволить забезпечити суди засобами інформатизації, а саме: серверами та сканерами.

Також у ДСА додали, що Вищою радою правосуддя погоджено перерозподіл коштів у сумі 2,3 млн грн для забезпечення судів альтернативними джерелами енергопостачання та серверами.

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