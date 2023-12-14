Кількість вакантних посад для конкурсу на посади суддів апеляційних судів збільшено – ВККС

Загальна кількість вакантних посад, на які буде проведено конкурс, склала 550 вакансій.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів 14 грудня повідомили про збільшення вакансій для проведення конкурсу на вакантні посади суддів апеляційних судів.

Як повідомив на своїй сторінці Facebook Секретар Другої палати ВККС Сергій Чумак, Комісія прийняла рішення збільшити кількість вакантних посад суддів апеляційних судів на 18 посад.

Таким чином, загальна кількість вакантних посад суддів, які планується заповнити під час оголошеного 14 вересня конкурсу, досягла 550 посад.

Як повідомив член ВККС, вакантні посади додано для наступних судів:

Дніпровський апеляційний суд – 12 посад

Тернопільський апеляційний суд – 2 посади

Запорізький апеляційний суд – 1 посада

Центральний апеляційний господарський суд – 1 посада

Південно-західний апеляційний господарський суд – 1 посада

Перший апеляційний адміністративний суд – 1 посада

Нагадаємо, що 14 вересня 2023 року ВККС оголосила конкурс на 532 вакантних посади суддів апеляційних судів. Зі списком оголошених вакансій можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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