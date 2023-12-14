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Кількість вакантних посад для конкурсу на посади суддів апеляційних судів збільшено – ВККС

15:22, 14 грудня 2023
Загальна кількість вакантних посад, на які буде проведено конкурс, склала 550 вакансій.
Кількість вакантних посад для конкурсу на посади суддів апеляційних судів збільшено – ВККС
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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів 14 грудня повідомили про збільшення вакансій для проведення конкурсу на вакантні посади суддів апеляційних судів.

Як повідомив на своїй сторінці Facebook Секретар Другої палати ВККС Сергій Чумак, Комісія прийняла рішення збільшити кількість вакантних посад суддів апеляційних судів на 18 посад.

Таким чином, загальна кількість вакантних посад суддів, які планується заповнити під час оголошеного 14 вересня конкурсу, досягла 550 посад.

Як повідомив член ВККС, вакантні посади додано для наступних судів:

Дніпровський апеляційний суд12 посад

Тернопільський апеляційний суд2 посади

Запорізький апеляційний суд1 посада

Центральний апеляційний господарський суд 1 посада

Південно-західний апеляційний господарський суд1 посада

Перший апеляційний адміністративний суд1 посада

Нагадаємо, що 14 вересня 2023 року ВККС оголосила конкурс на 532 вакантних посади суддів апеляційних судів. Зі списком оголошених вакансій можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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