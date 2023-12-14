Вакансий для конкурса на должности судей апелляционных судов стало больше – ВККС

Общее количество вакантных должностей, на которые будет проведен конкурс, достигло 550 вакансий.

В Высшей квалификационной комиссии судей 14 декабря сообщили об увеличении количества вакансий для проведения конкурса на вакантные должности судей апелляционных судов.

Как сообщил на своей странице Facebook Секретарь Второй палаты ВККС Сергей Чумак, Комиссия приняла решение увеличить количество вакантных должностей судей апелляционных судов на 18 должностей.

Таким образом, общее количество вакантных должностей судей, которые планируется заполнить во время объявленного 14 сентября конкурса, достигло 550 должностей.

Как сообщил член ВККС, вакантные должности добавлены для следующих судов:

Днепровский апелляционный суд – 12 должностей

Тернопольский апелляционный суд – 2 должности

Запорожский апелляционный суд – 1 должность

Центральный апелляционный хозяйственный суд – 1 должность

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд – 1 должность

Первый апелляционный административный суд – 1 должность

Напомним, что 14 сентября 2023 года ВККС объявила конкурс на 532 вакантных должности судей апелляционных судов. Со списком объявленных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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