Задекларировали налог на жилую недвижимость вместо нежилой: как исправить ошибку

Для устранения ошибки в декларации по налогу на недвижимость следует подать уточняющую.

Государственная налоговая служба разъяснила, как плательщику исправить декларацию, в которой он задекларировал налог на жилую недвижимость вместо нежилой.

Форма налоговой декларации налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, утверждена приказом Министерства финансов Украины 10.04.2015 № 408.

В форме декларации в примечаниях к заполнению указано, что неотъемлемой частью налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются приложения. Соответствующий тип приложения обеспечивает исчисление налогового обязательства по соответствующему виду объекта(ов) налогообложения. При отсутствии у плательщика соответствующего вида объекта обложения тип приложения, в котором исчисляется налоговое обязательство для такого вида объекта обложения, к декларации не прилагается.

Уплата в бюджет и учет начисленных (задекларированных) налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, производится по видам объектов недвижимого имущества.

В постановлении Кабинета Министров Украины от 16 февраля 2021 г. № 106 «Некоторые вопросы ведения учета налогов, сборов, платежей и других доходов бюджета» определено, что перечень налогов, сборов, платежей и других доходов бюджета определяется в соответствии с перечнем указанных кодов бюджетной классификации в приложении к постановлению.

Классификатор доходов бюджетов утвержден приказом Министерства финансов Украины 14.01.2011 № 11 «О бюджетной классификации», где определен код и наименование налога:

18010100 – налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплаченный юридическими лицами, являющимися собственниками объектов жилой недвижимости,

18010400 – налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплаченный юридическими лицами, являющимися собственниками объектов нежилой недвижимости.

К примеру, налогоплательщик подал налоговую декларацию по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с приложением в части объекта жилой недвижимости, при этом у него в собственности находится объект недвижимого имущества нежилой недвижимости. Такое действие в дальнейшем привело или приведет к возникновению налогового долга.

Как заполнить уточняющую налоговую декларацию в таком случае?

В соответствии со статьей 50 Налогового кодекса Украины налогоплательщик обязан прислать уточняющий расчет в такую налоговую декларацию в случае, если в будущих налоговых периодах самостоятельно обнаруживает ошибки, содержащиеся в ранее представленной им налоговой декларации.

А именно: налогоплательщик обязан подать уточняющую налоговую декларацию по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за соответствующий период путем уточнения ранее согласованного налогового обязательства по части объекта жилой недвижимости (уменьшить) и задекларировать (уточнить) налоговое обязательства объект нежилой недвижимости (увеличить). Следовательно, в уточняющую налоговую декларацию налогоплательщиком должны быть представлены оба приложения.

Пример заполнения уточняющей декларации в данной ситуации приведен в приложениях:

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