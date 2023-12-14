Стала известна дата проведения финала Национального отбора на Евровидение-2024

Кто именно представит Украину на конкурсе, станет известно в финале Нацотбора в феврале.

Министерство культуры и информационной политики Украины назвало дату проведения финала Национального отбора на Евровидение-2024.

Песенный конкурс Евровидения-2024 состоится в мае следующего года в шведском Мальме. В нем примут участие представители 37 стран, среди которых и Украина.

Нынешним лозунгом был избран «Объединенные музыкой».

Кто представит Украину на конкурсе станет известно в финале Нацотбора 3 февраля.

Ранее сообщалось, кто примет участие в Нацотборе на «Евровидение-2024».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.