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Вакансий для конкурса на должности судей апелляционных судов стало больше – ВККС

Общее количество вакантных должностей, на которые будет проведен конкурс, достигло 550 вакансий.

9 членов ЕС изложили дополнительное мнение по критериям вступления в ЕС для стран-кандидатов

В приложении к решению Совета ЕС содержится заявление Австрии, Бельгии, Кипра, Хорватии, Италии, Греции, Венгрии, Словении и Словакии о «важности применения одних и тех же стандартов и критериев ко всем странам-кандидатам».

Руководителей и заместителей руководителей ТЦК отнесли к должностям с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков, — кто еще есть в перечне

Вступил в силу приказ НАПК, которым определен перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков

Закон о доплатах военнослужащим и полицейским «завис» в парламенте, - Большая Палата ВС рассмотрела дело

Как подчеркнули судьи Большой Палаты Верховного Суда в деле о законе о дополнительном вознаграждении военнослужащим, осуществляя законотворческую деятельность, Верховная Рада не выполняет властных управленческих функций как в целом, так и в отношении определенного лица, поэтому это не может быть предметом обжалования в суде.

Лидеры ЕС пытаются прийти к согласию о выделении Украине 50 млрд евро помощи и об открытии дверей в ЕС

Около семи стран ЕС подчеркнули, что 50 миллиардов евро, выделенных Киеву, должны быть связаны с деньгами на другие европейские приоритеты, такие как борьба с миграцией, именно для того, чтобы избежать внутренней критики

  1. Общество

Стала известна дата проведения финала Национального отбора на Евровидение-2024

15:14, 14 декабря 2023
Кто именно представит Украину на конкурсе, станет известно в финале Нацотбора в феврале.
Стала известна дата проведения финала Национального отбора на Евровидение-2024
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Министерство культуры и информационной политики Украины назвало дату проведения финала Национального отбора на Евровидение-2024.

Песенный конкурс Евровидения-2024 состоится в мае следующего года в шведском Мальме. В нем примут участие представители 37 стран, среди которых и Украина.

Нынешним лозунгом был избран «Объединенные музыкой».

Кто представит Украину на конкурсе станет известно в финале Нацотбора 3 февраля.

Ранее сообщалось, кто примет участие в Нацотборе на «Евровидение-2024».

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