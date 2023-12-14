Электронный суд: как адвокат может получить доступ к делу

Адвокат может получить доступ к делу через функционал электронного ордера и когда он будет добавлен как участник дела.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» рассказали, как адвокат может получить доступ к делу.

- через функционал электронного ордера;

- когда его добавят как участника дела.

Пользователь ЕСИТС, подтвердивший свои полномочия адвоката, имеет возможность выдать ордер на конкретное дело для получения в автоматическом режиме доступа к документам по делу или общий ордер (без указания номера дела) для представления интересов физических и юридических лиц, не имеющих собственных зарегистрированных электронных кабинетов. При наличии у пользователя зарегистрированного электронного кабинета ордер не создается. После получения адвокатом доступа к конкретному делу к Автоматизированной системе документооборота суда в автоматическом режиме по средствам ЕСИТС направляется соответствующее уведомление с указанием информации о деле и адвокате.

Для того чтобы в разделе «Мои дела» отображались дела пользователя необходимо, чтобы в карточке дополнительных сведений участника процесса в АСДС в соответствующем поле был внесен РНОКПП пользователя. Для этого необходимо обратиться в суд с заявлением, используя шаблон «Заявление об ознакомлении с материалами дела в электронном виде (внесение РНОКПП в дополнительные сведения об участнике дела и предоставление доступа к электронному делу)» для того, чтобы ответственный работник аппарата суда внес данные РНОКПП.

Ранее сообщалось, почему невозможно ознакомиться с материалами судебного дела.

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