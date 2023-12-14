Електронний суд: як адвокат може отримати доступ до справи

Адвокат може отримати доступ до справи через функціонал електронного ордеру та коли його додадуть як учасника справи.

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» розповіли, як адвокат може отримати доступ до справи.

- через функціонал електронного ордеру;

- коли його додадуть як учасника справи.

Користувач ЄСІТС, який підтвердив свої повноваження адвоката, має можливість видати ордер на конкретну справу для отримання в автоматичному режимі доступу до документів у справі або загальний ордер (без зазначення номера справи) для представлення інтересів фізичних та юридичних осіб, які не мають власних зареєстрованих Електронних кабінетів. За наявності у користувача зареєстрованого Електронного кабінету ордер не створюється. Після отримання адвокатом доступу до конкретної справи до Автоматизованої системи документообігу суду в автоматичному режимі засобами ЄСІТС надсилається відповідне повідомлення із зазначенням інформації про справу та адвоката.

Для того, щоб в розділі «Мої справи» відображались справи користувача необхідно щоб в карточці додаткових відомостей учасника процесу в АСДС у відповідному полі був внесений РНОКПП користувача. Для цього необхідно звернутись до суду з заявою, використовуючи шаблон «Заява про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді ( внесення РНОКПП до додаткових відомостей про учасника справи та надання доступу до електронної справи)» для того щоб відповідальний працівник апарату суду вніс дані РНОКПП.

Раніше ми писали, чому неможливо ознайомитись з матеріалами судової справи.

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