Стала відома дата проведення фіналу Національного відбору на Євробачення-2024

Хто саме представить Україну на конкурсі стане відомо у фіналі Нацвідбору у лютому.

Міністерство культури та інформаційної політики України назвало дату проведення фіналу Національного відбору на Євробачення-2024.

Пісенний конкурс Євробачення-2024 відбудеться у травні наступного року у шведському Мальме. У ньому візьмуть участь представники 37 країн серед яких і Україна.

Цьогорічним гаслом було обрано «Об'єднані музикою».

Хто саме представить Україну на конкурсі стане відомо у фіналі Нацвідбору 3 лютого.

Раніше ми писали про те, хто візьме участь у Нацвідборі на «Євробачення-2024».

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