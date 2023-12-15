Задекларували податок на житлову нерухомість замість нежитлової: як виправити помилку

Для виправлення помилки у декларації з податку на нерухомість слід подати уточнюючу.

Державна податкова служба роз’яснила, як платнику виправити декларацію, в якій він задекларував податок на житлову нерухомість замість нежитлової.

Форму податкової декларації податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки затверджено наказом Міністерства фінансів України 10.04.2015 № 408.

У Формі декларації у примітках до заповнення вказано, що невід'ємною частиною податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта(ів) оподаткування. За відсутності у платника відповідного виду об'єкта оподаткування тип додатка, в якому обчислюється податкове зобов'язання для такого виду об'єкта оподаткування, до декларації не додається.

Сплата до бюджету та облік нарахованих (задекларованих) податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється за видами об’єктів нерухомого майна.

У постанові Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2021 року № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» визначено, що перелік податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету визначається відповідно до переліку кодів бюджетної класифікації, які вказані в додатку до Постанови.

Класифікатор доходів бюджетів затверджено наказом Міністерства фінансів України 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію», де визначено код та найменування податку:

18010100 – податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості,

18010400 – податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості.

Наприклад, платник податків подав податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з додатком у частині об’єкта житлової нерухомості, при цьому у нього у власності перебуває об’єкт нерухомого майна нежитлової нерухомості. Така дія в подальшому призвела або призведе до виникнення податкового боргу.

Як заповнити уточнюючу податкову декларацію в такому випадку?

Відповідно до статті 50 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації у разі, якщо у майбутніх податкових періодах самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації.

А саме: платник податків зобов’язаний подати уточнюючу податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за відповідний період шляхом уточнення раніше узгодженого податкового зобов’язання в частині об’єкта житлової нерухомості (зменшити) та задекларувати (уточнити) податкове зобов’язання за об’єкт нежитлової нерухомості (збільшити). Отже, до уточнюючої податкової декларації платником податків має бути подано обидва додатки.

Приклад заповнення уточнюючої декларації у зазначеній ситуації наведено у додатках:

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