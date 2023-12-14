ВСП рассмотрел представление ГСА по увеличению сметных назначений судов

Перераспределение средств позволит обеспечить суды средствами информатизации.

12 декабря Высшим советом правосудия рассмотрено представление Государственной судебной администрации по увеличению сметных назначений судов за счет сверхплановых поступлений в специальный фонд государственного бюджета в сумме 164,3 млн. гривен. Об этом сообщил официальный сайт ГСА.

Указанное перераспределение позволит обеспечить суды средствами информатизации, а именно: серверами и сканерами.

Также в ГСА добавили, что Высшим советом правосудия согласовано перераспределение средств в сумме 2,3 млн. грн. для обеспечения судов альтернативными источниками энергоснабжения и серверами.

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