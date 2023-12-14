В Румынии упал российский «шахед», пытавшийся атаковать украинские порты Одесской области

Во время атаки в воздушное пространство Румынии подняли истребители F-16 и Eurofighter.

Российский дрон-камикадзе «шахед» упал на территории Румынии во время российского нападения на украинские гражданские порты Одесщины в ночь на 14 декабря. Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

Так, во время российской атаки на приграничные районы Украины в соседней Румынии пришлось поднимать в воздух самолеты F-16, им на помощь пришли также Eurofighter Typhoon ВВС Германии, которые сейчас помогают защищать этот фланг НАТО.

Радары зафиксировали, что, по крайней мере, один российский беспилотник проник в национальное воздушное пространство Румынии, передвигаясь на низкой высоте в уезде Тулча.

Дрон оставил воронку глубиной 1,5 метра возле села Гринду, расположенного примерно в 8 км от украинского порта Рени.

«Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения, совершенные Российской Федерацией на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти нападения неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права», – подчеркнули в министерстве.

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