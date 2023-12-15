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  1. В Україні

На Київщині встановили теплогенеруюче обладнання котельні з мільйонними збитками

07:49, 15 грудня 2023
Замовник та підрядник завдали понад 3 млн грн збитків бюджету під час встановлення теплогенеруючого обладнання котельні.
На Київщині встановили теплогенеруюче обладнання котельні з мільйонними збитками
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На Київщині повідомили про підозру директору комунального підприємства та підряднику у розтраті чужого майна і службовому підробленні. Підряднику також інкриміновано легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, директор комунального підприємства у змові з підрядником, за результатами робіт з модернізації обладнання  багатопаливної котельні у місті Біла Церква, внесли до звітної документації недостовірні відомості.

«Вони завищили обсяги та вартість робіт, встановивши обладнання, яке не відповідає умовам договору підряду, є менш потужним та нижчим по вартості.

На підставі звітних документів, на рахунок підрядника перераховано бюджетні кошти. За них він придбав майно для очолюваного товариства», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що експертизи встановили, що діями підозрюваних місцевому бюджету завдано понад 3 млн грн збитків. 

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