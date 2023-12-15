На Київщині встановили теплогенеруюче обладнання котельні з мільйонними збитками

Замовник та підрядник завдали понад 3 млн грн збитків бюджету під час встановлення теплогенеруючого обладнання котельні.

На Київщині повідомили про підозру директору комунального підприємства та підряднику у розтраті чужого майна і службовому підробленні. Підряднику також інкриміновано легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, директор комунального підприємства у змові з підрядником, за результатами робіт з модернізації обладнання багатопаливної котельні у місті Біла Церква, внесли до звітної документації недостовірні відомості.

«Вони завищили обсяги та вартість робіт, встановивши обладнання, яке не відповідає умовам договору підряду, є менш потужним та нижчим по вартості.

На підставі звітних документів, на рахунок підрядника перераховано бюджетні кошти. За них він придбав майно для очолюваного товариства», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що експертизи встановили, що діями підозрюваних місцевому бюджету завдано понад 3 млн грн збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.