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SUD.UA вітає з Днем працівників суду!

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає із професійним святом – Днем працівників суду!

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Як підкреслили судді Великої Палати Верховного Суду в справі щодо закону про додаткову винагороду військовослужбовцям, здійснюючи законотворчу діяльність, Верховна Рада не виконує владних управлінських функцій як загалом, так і щодо певної особи, тому це не може бути предметом оскарження до суду.

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SUD.UA вітає з Днем працівників суду!

07:10, 15 грудня 2023
Редакція «Судово-юридичної газети» вітає із професійним святом – Днем працівників суду!
SUD.UA вітає з Днем працівників суду!
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Шановні судді та працівники судів!

Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем працівників суду!

Незважаючи на складний час, судова влада України щодня демонструє свою відданість місії із захисту прав людини, не припиняючи виконання основного обов’язку із здійснення правосуддя.

На цьому шляху суддів та працівників судів України не зупиняє війна, ракетні обстріли, відключення світла, кібератаки та проблеми із фінансуванням.

Завдяки щоденній та самовідданій праці, спрямованій на захист справедливості, українські громадяни мають можливість звернутися за захистом своїх прав.

Європейські інституції високо оцінили досягнення України у сфері верховенства права та судової реформи саме завдяки можливості судової гілки влади швидко адаптуватися та прагнути до цивілізованих цінностей, комунікації із суспільством, підтримки статусу України як правової та демократичної держави світу.

Бажаємо вам сил, енергії, міцного здоров'я, мужності та вагомих успіхів на благо українського народу. Нехай ваші надзвичайно важливі зусилля на терені здійснення правосуддя принесуть вам заслужену повагу!

Редакція «Судово-юридичної газети»

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