З КПК пропонують виключити можливість виконання низки повноважень Генпрокурора виконуючим обов’язки Генерального прокурора

Група народних депутатів пропонує у змінах до КПК виключити повноваження, якими наділяється виконуючий обов’язки Генпрокурора, зокрема щодо можливості повідомляти про підозру народному депутату чи судді ВАКС.

У Верховній Раді 12 квітня зареєстрований законопроект 11175 «щодо ефективного здійснення повноважень Генерального прокурора», який пропонує виключити особу виконуючого обов’язки Генпрокурора з числа осіб, які наділяються за певних умов повноваженнями Генерального прокурора. Ініціаторами законопроекту виступає група народних депутатів Владлен Неклюдов, Максим Павлюк, Єлізавета Богуцька, Сергій Демченко та інші.

Проектом пропонується внести зміни до статей 36, 480-1, 481, 482-2, 624 КПК, якими словосполучення «особа, яка виконує його обов’язки» та «виконувач обов’язків Генерального прокурора» виключити. Також, «з метою унеможливлення блокування роботи органів прокуратури у частині організації їх діяльності», законопроектом пропонується внести зміни до ч. 3 статті 9 Закону «Про прокуратуру», якими передбачити виконання організаційно-розпорядчих повноважень Генерального прокурора у разі його відсутності його повноваження першим заступником Генерального прокурора, а в разі відсутності першого заступника – один із заступників Генерального прокурора.

Як вказують автори, окремими статтями КПК (статті 36, 480-1, 481, 482-2, 624) передбачено можливість виконання важливих повноважень Генпрокурора особою, що виконує його обов’язки. Це, наприклад: внесення до ЄРДР відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення суддею ВАКС або народним депутатом; здійснення письмового повідомлення про підозру народному депутату, кандидату у Президенти, прокурору САП, Директору або іншому працівнику НАБУ, заступникам Генерального прокурора, Голові НАЗК, його заступнику, судді ВАКС; погодження клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України; погодження проведення процесуальних дій на території України працівниками Міжнародного кримінального суду тощо.

«Враховуючи ступінь важливості зазначених вище повноважень Генерального прокурора та рівень персональної відповідальності за них, видається правильним закріплення на законодавчому рівні необхідності їх здійснення виключно Генеральним прокурором, а не особою, яка виконує його обов’язки. Це сприятиме ефективному керівництву системою органів прокуратури та виконанню виключних повноважень Генерального прокурора самим очільником системи органів прокуратури України, належному виконанню завдань кримінального провадження та зміцненню авторитету інституту Генерального прокурора» - вказують депутати.

Водночас, на думку авторів, виключення можливості здійснення певних важливих повноважень у кримінальному провадженні особою, що виконує обов’язки Генерального прокурора, також додатково підвищуватиме незалежність керівника САП у окремих повноваженнях, передбачених, наприклад, пунктом 1 ч. 1 статті 481 та частинами 4-6 статті 36 КПК України.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», до закону про оперативно-розшукову діяльність внесуть зміни щодо повноважень САП з нагляду за ОРД.

Автор: Наталя Мамченко

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