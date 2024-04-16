Из УПК предлагают исключить возможность исполнения ряда полномочий Генпрокурора исполняющим обязанности Генерального прокурора

Группа народных депутатов предлагает в изменениях в УПК исключить полномочия, которыми наделяется исполняющий обязанности Генпрокурора, в частности, о возможности уведомлять о подозрении народному депутату или судье ВАКС.

В Верховной Раде 12 апреля зарегистрирован законопроект 11175 «об эффективном осуществлении полномочий Генерального прокурора», предлагающий исключить исполняющего обязанности Генпрокурора из числа лиц, наделяемых при определенных условиях полномочиями Генерального прокурора. Инициаторами законопроекта выступает группа народных депутатов Владлен Неклюдов, Максим Павлюк, Елизавета Богуцкая, Сергей Демченко и другие.

Проект предлагает внести изменения в статьи 36, 480-1, 481, 482-2, 624 УПК, которыми словосочетание «лицо, исполняющее его обязанности» и «исполняющий обязанности Генерального прокурора» исключить. Также, «в целях предотвращения блокирования работы органов прокуратуры в части организации их деятельности», законопроект предлагает внести изменения в ч. 3 статьи 9 Закона «О прокуратуре», которыми предусмотреть выполнение организационно-распорядительных полномочий Генерального прокурора в случае его отсутствия его полномочия первым заместителем Генерального прокурора, а при отсутствии первого заместителя – один из заместителей Генерального прокурора.

Как указывают авторы, отдельными статьями УПК (статьи 36, 480-1, 481, 482-2, 624) предусмотрена возможность исполнения важных полномочий Генпрокурора лицом, исполняющим его обязанности. Это, например: внесение в ЕРДР сведений, свидетельствующих о совершении уголовного правонарушения судьей ВАКС или народным депутатом; осуществление письменного уведомления о подозрении народному депутату, кандидату в Президенты, прокурору САП, Директору или другому работнику НАБУ, заместителям Генерального прокурора, Председателю НАПК, его заместителю, судье ВАКС; согласование ходатайства о разрешении на задержание, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, что согласно закону ограничивают права и свободы народного депутата Украины; согласование проведения процессуальных действий на территории Украины работниками Международного уголовного суда.

«Учитывая степень важности указанных выше полномочий Генерального прокурора и уровень персональной ответственности за них, кажется правильным закрепление на законодательном уровне необходимости их осуществления исключительно Генеральным прокурором, а не исполняющим его обязанности лицом. Это будет способствовать эффективному руководству системой органов и выполнению исключительных полномочий Генерального прокурора самим руководителем системы органов прокуратуры Украины, надлежащему выполнению задач уголовного производства и укреплению авторитета института Генерального прокурора» - указывают депутаты.

В то же время, по мнению авторов, исключение возможности осуществления определенных важных полномочий в уголовном производстве лицом, исполняющим обязанности Генерального прокурора, также будет дополнительно повышать независимость руководителя САП в отдельных полномочиях, предусмотренных, например, пунктом 1 ч. 1 статьи 481 и частями 4- 6 статьи 36 УПК.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в закон об оперативно-розыскной деятельности внесут изменения относительно полномочий САП по надзору за ОРД.

Автор: Наталья Мамченко

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