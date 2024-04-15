В Польше украинка изготавливала фальшивые документы за $1,5 млн

Польские пограничники раскрыли фабрику фальшивых документов, которую организовала 25-летняя украинка.

Источник фото: strazgraniczna.pl

В Гданьске польские пограничники задержали 25-летнюю гражданку Украины за изготовление фальшивых документов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши.

По информации службы, задержанная женщина изготавливала фальшивые карты пребывания, польские и иностранные удостоверения личности, водительские удостоверения, паспорта, визы и другие документы. Во время обысков в ее доме правоохранители обнаружили печати консульств, воеводских управлений, экзаменаторов водительских прав, врачей и иностранной полиции. Польские пограничники также изъяли более 2750 готовых "документов", которые на черном рынке могут стоить более 3,6 млн долларов.

Прокуратура гданьского участка Олива объявила гражданке Украины обвинения в подделке и изменении документов. Ей грозит до 5 лет заключения. В дальнейшем она будет находиться под наблюдением полиции, ей запретили выезжать из Польши.

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