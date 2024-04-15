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У Польщі українка виготовляла фальшиві документи за $1,5 млн

22:54, 15 квітня 2024
Польські прикордонники розкрили фабрику фальшивих документів, яку організувала 25-річна українка.
У Польщі українка виготовляла фальшиві документи за $1,5 млн
Джерело фото: strazgraniczna.pl
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У Гданську польські прикордонники затримали 25-річну громадянку України за виготовлення фальшивих документів. Про це повідомила пресслужба Прикордонної служби Польщі.

За інформацією служби, затримана жінка виготовляла фальшиві карти перебування, польські та іноземні посвідчення особи, водійські посвідчення, паспорти, візи та інші документи. Під час обшуків у її помешканні правоохоронці виявили печатки консульств, воєводських управлінь, екзаменаторів водійських прав, лікарів та іноземної поліції. Польські прикордонники також вилучили понад 2750 готових "документів", які на чорному ринку можуть коштувати понад 3,6 млн доларів.

Прокуратура гданської дільниці Оліва оголосила громадянці України звинувачення у підробленні та зміні документів. Їй загрожує до 5 років ув’язнення. Надалі вона перебуватиме під наглядом поліції, їй заборонили виїжджати з Польщі.

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