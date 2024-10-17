Володимир Зеленський наголосив, що чекає на виділення обіцяної допомоги від ЄС на 35 млрд євро

Під час візиту до Брюсселя Президент Володимир Зеленський підкреслив, що чекає на виділення ЄС 35 млрд євро – частини допомоги, яка була обіцяна Україні G7 у червні 2024 року.

Україна чекає на політичне схвалення рішення про виділення допомоги від ЄС на 35 млрд євро за рахунок заморожених російських активів. Про це Президент України Володимир Зеленський зазначив під час спільного брифінгу з головою Європейської ради Шарлем Мішелем у Брюсселі 17 жовтня.

Володимир Зеленський вказав, що тема цього кредиту буде однією з обговорюваних на саміті лідерів.

«У нас була дуже довга пауза без військової підтримки, і наше внутрішнє виробництво дронів та електронних систем дуже допомогло. Для цього нам потрібні ресурси.

Частково ці кошти від російських активів нам дуже необхідні, аби використати їх у нашому внутрішньому виробництві. Ми хочемо отримати частину цих грошей настільки швидко, наскільки це можливо», – зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що лідери ухвалять політичне рішення щодо 35 млрд євро для України, і жодна з країн його не буде блокувати.

«Це залежить тільки від єдності лідерів ЄС. Якщо хтось може не блокувати цього рішення, я думаю, це допоможе, і я думаю, що лідери можуть це зробити», – заявив Президент журналістам.

Нагадаємо, у червні 2024 року країни-члени «Великої сімки» (G7) пообіцяли надати Україні позику в розмірі 50 мільярдів доларів. Раніше повідомлялося, що ці кошти будуть безповоротними – тобто, повертати їх не потрібно. Однак рішення стосовно цих коштів затягується.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність виділення від ЄС своєї частки у 35 млрд євро (40 млрд доларів). Рада ЄС 9 жовтня погодила надання Україні 35 мільярдів євро та новий кредитний механізм на виконання зобов’язань. Надання коштів буде прив’язане до проведення Україною реформ. Але остаточне рішення ще очікується.

Втім, як зазначає Politico, на відміну від механізму, запропонованого на початку G7, нинішня позика ЄС запланована як регресна. «На відміну від США, Канади та Японії, які збираються запропонувати Україні безрегресні позики, які звільняють Київ від погашення, якщо надприбутки від російських активів вичерпаються, — позика ЄС є регресною. Це означає, що якщо надприбутків від активів не буде, Україна нестиме відповідальність за 40 мільярдів доларів — непосильний тягар для економіки, яка вже понівечена війною.

Гірше того, це може викликати занепокоєння Міжнародного валютного фонду щодо прийнятності боргу, потенційно перекривши доступ України до життєво важливого капіталу» - підкреслює Politico.

Автор: Наталя Мамченко

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