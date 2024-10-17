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Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидает выделения обещанной помощи от ЕС на 35 млрд евро

12:49, 17 октября 2024
Во время визита в Брюссель Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидает выделения ЕС 35 млрд евро – части помощи, обещанной Украине G7 в июне 2024 года.
Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидает выделения обещанной помощи от ЕС на 35 млрд евро
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Украина ожидает политического одобрения решения о выделении помощи от ЕС на 35 млрд евро за счет замороженных российских активов. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе 17 октября.

Владимир Зеленский отметил, что тема этого кредита будет одной из обсуждаемых на саммите лидеров.

«У нас была очень долгая пауза без военной поддержки, и наше внутреннее производство дронов и электронных систем очень помогло. Для этого нам нужны ресурсы.

Частично эти средства от российских активов нам очень необходимы для использования в нашем внутреннем производстве. Мы хотим получить часть этих денег настолько быстро, как это возможно», – отметил Зеленский.

Он выразил надежду, что лидеры примут политическое решение по 35 млрд евро для Украины, и ни одна из стран его не будет блокировать.

«Это зависит только от единства лидеров ЕС. Если кто-то может не блокировать это решение, я думаю, это поможет, и я думаю, что лидеры могут это сделать», – заявил Президент.

Напомним, в июне 2024 года страны-члены «Большой семерки» (G7) пообещали предоставить Украине ссуду в размере 50 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что эти средства будут безвозвратными – то есть возвращать их не нужно. Однако решение по этим средствам затягивается.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности выделения от ЕС своей доли в 35 млрд евро (40 млрд долларов). Совет ЕС 9 октября согласовал предоставление Украине 35 миллиардов евро и новый кредитный механизм на выполнение обязательств. Предоставление средств будет привязано к проведению Украиной реформ. Но окончательное решение еще предстоит.

Впрочем, как отмечает Politico, в отличие от механизма, предложенного в начале G7, нынешний заем ЕС запланирован как регрессный. «В отличие от США, Канады и Японии, которые собираются предложить Украине безрегрессные займы, освобождающие Киев от погашения, если сверхдоходы от российских активов иссякнут, — заем ЕС регрессный. Это значит, что если сверхприбылей от активов не будет, Украина будет нести ответственность за 40 миллиардов долларов — непосильное бремя для экономики, которая истерзана войной.

Хуже того, это может вызвать беспокойство Международного валютного фонда относительно приемлемости долга, потенциально перекрыв доступ Украины к жизненно важному капиталу», - подчеркивает Politico.

Автор: Наталя Мамченко

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