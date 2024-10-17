Стычки в Свято-Михайловском соборе Черкасс — есть пострадавшие, возбуждено уголовное производство

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные и процессуальные действия.

Фото: полиция

Как известно, 17 октября в Черкассах верующие УПЦ московского патриархата штурмовали Свято-Михайловский собор в центре города после того, как стало известно о его переходе в ВТО

Черкасская областная прокуратура сообщила, что по факту хулиганских действий на территории собора начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Установлено, что на территории Собора произошли столкновения между представителями православной церкви из-за перехода церковной общины Свято-Михайловского кафедрального собора с московского патриархата в Православную церковь Украины.

«В настоящее время в уголовном производстве проводятся безотлагательные следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств», - сообщили в прокуратуре.

В Нацполиции заявили, что хулиганские действия на территории и внутри храма совершила группа лиц.

Из-за этого несколько граждан получили телесные повреждения.

Правоохранители уже опросили участников конфликта, устанавливают свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучают видеозаписи, обнародованные в соцсетях.

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