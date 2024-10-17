На Ивано-Франковщине задержали 22-летнюю жительницу, которая в Telegram публиковала информацию о ТЦК

В Ивано-Франковской области женщине сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ.

Источник фото: Ивано-Франковская областная прокуратура

В Ивано-Франковской области 22-летней жительнице сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Это решение принято под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры, согласно ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура.

Согласно следствию, в августе 2024 года подозреваемая создала и администрировала открытый Telegram-канал, на котором публиковала информацию о мобилизационных мероприятиях, проводимых военнослужащими районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Подписчики канала регулярно распространяли фото- и видеоотчеты со сведениями о времени и местах, где военнослужащие вручали повестки, включая населенные пункты Верховинского района. Это действия женщины усложнили процесс формирования военного резерва и предупреждали уклонистов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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