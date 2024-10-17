Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

17 октября Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Гусарову Веру Владимировну – с должности судьи Акимовского районного суда Запорожской области (командированную в Корсунь-Шевченковский районный суд Черкасской области);

Черевка Сергея Павловича – с должности судьи Малиновского районного суда Одессы.

Ранее сообщалось, что судья Павел Добров временно отстранен от правосудия решением ВСП.

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