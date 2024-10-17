Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

17 жовтня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Гусарову Віру Володимирівну – з посади судді Якимівського районного суду Запорізької області (відряджену до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області);

Черевка Сергія Павловича – з посади судді Малиновського районного суду міста Одеси.

Також ми писали, що суддю Павла Доброва тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя рішенням ВРП.

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