Канада надала Україні $300 млн на пільгових умовах для підтримки бюджету

Україна отримала $300 млн від Канади для виконання бюджетних зобов'язань.

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Україна отримала від Канади майже 300 мільйонів доларів фінансування на пільгових умовах, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, ці кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані на фінансування найважливіших бюджетних видатків, що дозволить державі виконати свої зобов'язання перед громадянами.

«Дякую Канаді за незмінну солідарність. Від початку повномасштабної війни отримали від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки. Це важливий внесок у нашу стійкість», – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр висловив впевненість, що Канада і надалі залишатиметься на боці України в спільній боротьбі за свободу.

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