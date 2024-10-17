В Естонії сподіваються побачити кроки щодо прийняття України до НАТО

За словами міністра оборони Естонії, єдиною реальною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

Фото: 24tv.ua

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна сподівається побачити дії та подальші кроки щодо вступу України до НАТО, передає ВВС.

«Естонія завжди говорила, що єдиною реальною гарантією безпеки для України є членство в НАТО», - заявив Певкур перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

17 жовтня у Брюсселі також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, у якому візьме участь Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу 17 жовтня перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив, що Україна буде членом НАТО.

Додамо, 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський представив свій План перемоги у Верховній Раді. Перший пункт цього Плану – безумовне запрошення України до НАТО.

Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Брюсселю. Президент України відвідає штаб-квартиру НАТО під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу. Також у Володимира Зеленського запланована спільна пресконференція з генсеком НАТО Марком Рютте.

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