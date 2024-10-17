В Эстонии надеются увидеть шаги по принятию Украины в НАТО

За словами министра обороны Эстонии, единственной реальной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО.

Фото: 24tv.ua

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна надеется увидеть действия и последующие шаги по вступлению Украины в НАТО, передает BBC.

«Эстония всегда говорила, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО», — заявил Певкур перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

17 октября в Брюсселе также пройдет заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, в котором примет участие Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге 17 октября перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что Украина будет членом НАТО.

Добавим, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил свой План победы в Верховной Раде. Первый пункт этого Плана – безусловное приглашение Украины в НАТО.

Владимир Зеленский 17 октября прибыл в Брюссель. Президент Украины посетит штаб-квартиру НАТО на встрече министров обороны стран Альянса. Также у Владимира Зеленского запланирована совместная пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте.

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