В Эстонии надеются увидеть шаги по принятию Украины в НАТО

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна надеется увидеть действия и последующие шаги по вступлению Украины в НАТО, передает BBC.
«Эстония всегда говорила, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО», — заявил Певкур перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
17 октября в Брюсселе также пройдет заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, в котором примет участие Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге 17 октября перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что Украина будет членом НАТО.
Добавим, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил свой План победы в Верховной Раде. Первый пункт этого Плана – безусловное приглашение Украины в НАТО.
Владимир Зеленский 17 октября прибыл в Брюссель. Президент Украины посетит штаб-квартиру НАТО на встрече министров обороны стран Альянса. Также у Владимира Зеленского запланирована совместная пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте.
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