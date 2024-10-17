В Харькове судили мужчину, который после ТЦК прошел ВВК и выключил телефон

30-летний харьковчанин получил три с половиной года за уклонение от службы в армии.

В Харькове суд вынес приговор 30-летнему мужчине, который уклонился от призыва на военную службу. Как стало известно из материалов дела № 642/6404/23, мужчину сначала доставили в территориальный центр комплектования и военно-врачебную комиссию в состоянии алкогольного опьянения.

После медкомиссии, где он сдал анализы и прошел ВВК, мужчина получил повестку, но не явился на отправку. В суде он объяснил это тем, что по состоянию здоровья не может выполнять воинский долг. Во время медосмотра он сообщил врачам о своей эпилепсии, однако это не было учтено.

Судебные материалы свидетельствуют, что обвиняемый употребляет алкоголь дважды в неделю, что, по словам медиков, может провоцировать эпилептические приступы. Мать мужчины, которая выступила свидетелем, подтвердила, что ее сын проходил медкомиссию в пьяном виде и после этого выключил телефон.

Суд, учитывая показания и результаты психиатрической экспертизы, которая подтвердила наличие хронического психического заболевания в виде алкогольной зависимости, принял решение о назначении наказания в виде трех лет и шести месяцев заключения. Суд признал, что исправление мужчины без изоляции от общества невозможно.

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